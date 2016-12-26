Губернатор выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и правительство региона выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.
"Губернатор и правительство Самарской области, все жители региона выражают глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе под Сочи, - говорится в сообщении. - Эта страшная трагедия унесла жизни 92 человек, летевших поддержать наших военнослужащих, которые в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии и оказывают гуманитарную помощь мирным жителям.
Объявленный 26 декабря президентом России Владимиром Владимировичем Путиным общенациональный День траура объединяет миллионы россиян и глубоко переживающих эту трагедию граждан иностранных государств, напоминая о том, что только человеческая солидарность и сердечное участие в беде ближнего могут придать нашему обществу сил пережить этот ужасный удар.
Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.