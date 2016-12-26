Губернатор выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и правительство региона выражают соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

"Губернатор и правительство Самарской области, все жители региона выражают глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе под Сочи, - говорится в сообщении. - Эта страшная трагедия унесла жизни 92 человек, летевших поддержать наших военнослужащих, которые в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии и оказывают гуманитарную помощь мирным жителям.

Объявленный 26 декабря президентом России Владимиром Владимировичем Путиным общенациональный День траура объединяет миллионы россиян и глубоко переживающих эту трагедию граждан иностранных государств, напоминая о том, что только человеческая солидарность и сердечное участие в беде ближнего могут придать нашему обществу сил пережить этот ужасный удар.

Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы".