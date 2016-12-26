По прогнозам в 2017 году рост страхового рынка не превысит 15%

Рост рынка в следующем году не превысит 15%, как и в 2016 г., сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По данным Всероссийского союза страховщиков, за третий квартал 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. страховой рынок вырос на 16%, или на 41,4 млрд рублей.

Лидером рынка в 2017 г. будет страхование жизни и имущество физлиц, при этом ряд сегментов будет стагнировать.

"Наши ожидания на 2017 год исходят из консервативных предпосылок. Это продолжение стагнации в экономике, умеренные инфляционные и девальвационные риски, сохранение давления судебной практики и мошенничества на убыточность. Главным драйвером в 2017 году будет по-прежнему инвестиционное страхование жизни. Другие двигатели рынка — "коробочные" продукты. Премии по ОСАГО будут стагнировать, а убыточность превысит критический уровень", — сказал Игорь Юргенс.

В моторных видах страхования (ОСАГО и автокаско), страховании имущества юридических лиц, страховании грузов ожидается нулевая динамика.

В страховании опасных производственных объектов возможно снижение на 5% или нулевой показатель.

Самый большой прирост прогнозируется в сегменте страхования жизни — 25%.

Страхование имущества физических лиц покажет прирост 15% в первую очередь за счет продаж "коробочных" продуктов через розничные сети.

В значительной мере за счет продаж по каналу "банкострахование" страхование от несчастного случая прирастет на 10-15%.

Добровольное медицинское страхование прирастет на 5%, внутренний перестраховочный рынок — на 15%.

"Главный вызов в 2017 году для участников рынка и регулятора — стабилизация ОСАГО, вывод сегмента из кризисного состояния. От решения этой проблемы зависит и распространите электронных продаж, и уровень потребительского "напряжения", доверия к страховщикам, и финансовая устойчивость компаний", — прокомментировал Игорь Юргенс.

При реализации позитивного сценария развития рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития страхования жизни и "коробочных" продуктов, продвигаемых через ритейловые сети и розничные банки на фоне падения либо незначительного роста остальных видов страхования.

В случае реализации негативного сценария развития произойдет значительное снижение темпов прироста страховых сборов в 2017 году.