Солист ансамбля им. Александрова родом из Самары избежал гибели благодаря семье

Уроженец Самары, ведущий солист ансамбля им. Александрова, народный артист России Вадим Ананьев избежал гибели в авиакатастрофе благодаря рождению сына, сообщает rg.ru.
В канун Нового года Вадим Ананьев, носящий негласный титул "Мистер Калинка", стал отцом в третий раз и получил от руководства ансамбля разрешение остаться по семейным обстоятельствам дома, в Москве. Это был чуть ли не единственный случай, когда Ананьев не полетел со своим коллективом.
"Я не полетел по семейным обстоятельствам, — рассказал изданию Вадим Ананьев, — совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене".
Напомним, самолет Ту-154, разбившийся 25 декабря под Сочи, вез артистов ансамбля им. Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим", а также представителей российских СМИ, главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку и других.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?