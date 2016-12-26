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Общество

Солист ансамбля им. Александрова родом из Самары избежал гибели благодаря семье

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженец Самары, ведущий солист ансамбля им. Александрова, народный артист России Вадим Ананьев избежал гибели в авиакатастрофе благодаря рождению сына, сообщает rg.ru.

В канун Нового года Вадим Ананьев, носящий негласный титул "Мистер Калинка", стал отцом  в третий раз и получил от руководства ансамбля разрешение остаться по семейным обстоятельствам дома, в Москве. Это был чуть ли не единственный случай, когда Ананьев не полетел со своим коллективом.

"Я не полетел по семейным обстоятельствам, — рассказал изданию Вадим Ананьев, — совсем недавно родился мой сын, третий ребенок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене".

Напомним, самолет Ту-154, разбившийся 25 декабря под Сочи, вез артистов ансамбля им. Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим", а также представителей российских СМИ, главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку и других.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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