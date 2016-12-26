Лир Христа ради: премьера спектакля "Король Лир" в театре-студии "Грань"

Новокуйбышевский театр-студия "Грань" показал долгожданную премьеру Дениса Бокурадзе — спектакль "Король Лир" по трагедии Шекспира.

Одними спицами

На сцене в ряд стоят суровые троны — простого силуэта стулья с очень высокими спинками, обитые грубой натуральной тканью. На каждом — узкая полоска грифельной доски. Актер подходит к трону и пишет мелом имя своего персонажа. Когда героя убьют, надпись сотрут. Простой, но эффектный и функциональный режиссерский прием помогает в том числе не запутаться в шекспировских героях (что вообще-то немудрено).

В "Короле Лире", как всегда у "Грани", столько всего изобретательного, что теряешься, с чего начать. С костюмов? С фактуры? С Шута?..

…Щиты задника обиты тем же материалом. Его связали из шерсти откликнувшиеся на призыв "Грани" добровольцы, но если не знать, ни за что не догадаться, так похоже обработанное вязаное полотно где на войлок, где на фетр, где на мешковину. Художник по костюмам Елена Соловьева и сценограф Дениса Бокурадзе неспроста так обращаются с фактурой: было бы странно видеть этот спектакль в мягком и уютном трикотаже.

Юбки женщин и рубища бродяг, костюм переодетого Кента и вариации на огромные елизаветинские воротники — все сделано из этого материала, сурового, как отношения героев. В нем видятся и одежды предков (действие у Шекспира происходит в Британии 11 века), и аскетская власяница, так приставшая Лиру к финалу, и то общее, природное, что объединяет всех: король ты или дурак, подлец или преданный, — все связаны одними спицами.



Просвечивающая эпоха

Лира обычно играют актеры средних лет. В молодой труппе "Грани" роль досталась молодому же Даниилу Богомолову, в чьей биографии, правда, уже есть сыгранный на сцене Театра драмы Макбет. Актер с большим диапазоном, в роли Лира Богомолов как будто меняется даже физически. Этот бритый налысо человек с перекошенным лицом и хрипловатым голосом, как только выскакивает из-за спинки трона, выглядит не очень-то приятным типом (можно догадаться, в кого уродились старшие дочери). Его свернутая в знак вопроса спина напоминает даже о Ричарде III.

Лир живет в своем темпоритме. Он стремительно ходит кругами, почти бегает, возникает то здесь, то там, как будто что-то потерял и никак не может найти. Покой? Дочерей? Власть?.. С прозрением изменится и ритм существования короля — он как будто осядет и замедлится.

Совсем другие — Регана (Юлия Бокурадзе) и Гонерилья (Любовь Тювилина). Надменные и самовлюбленные, они работают в основном "на зрителя", фронтально, "подают" себя пластически, то и дело застывают в многозначительных позах. "Король Лир" вообще отличается невероятной пластической выразительностью (куратор пластической лексики — Анастасия Шаброва).

Выверенная композиция мизансцен, монументальность поз, четкие линии жестов — к этому ряду хочется добавить даже прически и формы воротников, так пластичны они и так оригинально интерепретируют возрожденческие прототипы.

Эпоха Шекспира просвечивает через этот условный вывязанный мир, напоминает о себе церемонными позами сестер, силуэтами костюмов, сплетенными в короны косами. А как отличается прямая тонкая Корделия (отличная работа вчерашней студентки Екатерины Кажаевой) от холодных змей-сестер, как извивается "червяк"-Эдмонд (Сергей Поздняков), как скульптурно решена сцена ослепления Глостера!

Почти библейская история

Актеров в труппе "Грани" теперь семь, из них трое (так сложились обстоятельства) — новички, только что выпустившиеся из СГИКа. Они уже играют в старых спектаклях "Грани", но в "Короле Лире" проходят непростое премьерное крещение: на долю Кирилла Стерликова и Василия Ярова приходится в сумме восемь ролей. Пусть не всегда ровно, они уже неплохо встраиваются в общую слаженную картину.

Еще один персонаж требует отдельного разговора, но если хотите сохранить чистоту восприятия, не смотрите пока фотографий и не читайте этой части до поездки в театр. Тогда вы тоже сможете пережить момент узнавания и сомнений: Юлия Бокурадзе? Шута играет Юлия Бокурадзе?!

Краски, которыми она рисует этот образ — настолько новые для актрисы, что не сразу признаешь ее в этой старушке. Перед нами юродивая, а не европейский шут (даром, что образ напоминает Пьеро).

Юродивый — трагиг из смехового мира, посредник между народной культурой и официальной церковной (этот феномен исследовал филолог Александр Панченко). Шут в спектакле "Грани" появляется, сразу оплакивая Лира. Он предвидит финал, уже когда Лира выставляет первая дочь.

"Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь", — говорит он словами Пастернака (за редкими исключениями, спектакль играют по этому переводу, естественно, сокращенному).

И за этой насмешкой — тот самый смех юродивого, который вызывает у зрителя рыдания.

Лир поумнеет. Но одновременно с умом приобретет терновый венец на лысой голове — шекспировский "венок из полевых цветов" на Данииле Богомолове выполнен из того же шерстяного материала, что и все остальное, но больше всего напоминает иконописный. Он сам такой же юродивый Христа ради, пусть и случайно ставший на этот путь. Искупляющий свою былую слепоту и жестокость детей. Страдающий по образу Спасителя, как юродивые. Не случайно в одной из мизансцен зрители увидели намек на классическую скульптуру — оплакивающую Христа "Пьету Ронданини" Микеланджело.

Шекспир в своей пьесе исходил из обстоятельств труппы, для которой писал, и внезапное исчезновение Шута в "Лире" связывают с появлением Корделии (один актер играл сразу обе роли).

В спектакле "Грани" Шут исчезает, когда на его место заступает Лир. Король одет в такой же костюм, и даже говорить начинает с теми же интонациями, а его некогда прекрасное лицо перекошено уже не гримасой недовольства, а глубокой болью и непониманием. Это спектакль не про предательство, это история про умягчающее и очеловечивающее страдание. Почти библейская история.

На длинной дистанции

Многое в этой премьере можно отнести к авторскому стилю Дениса Бокурадзе. Условное пространство, точно найденная фактура природного материала, коричнево-бежевая цветоваягамма, здесь максимально темная и дополненная черным, подчеркнутое эстетство и ювелирная просчитанность мизансцен (такая, что хочется "остановить мгновение" почти в каждую минуту), а еще свет волшебника Евгения Ганзбурга, у которого каждый прожектор становится равноправным участником спектакля…

Каждая премьера "Грани" — настоящий подарок для фотографов и "визуалов", но форма всегда рождена литературным материалом и режиссерским решением.

Например, декорации Бокурадзе функциональны, задают физические действия. И если в "Тане-Тане" актеры открывали и закрывали занавеси, то в "Короле Лире" действие гораздо менее "воздушное": здесь переставляют стулья. При резкой состыковке те издают оглушающий звук, встраивающийся в напряженный саундтрек Арсения Плаксина.

Мы были зрителями самого первого показа, у которого всегда — свои особенности. Премьере в первый день не хватило дыхания, чтобы выйти на финал на высокой ноте, поэтому было ощущение некоторой затянутости (судя по рассказам, спектакль начал "подтягиваться" уже через несколько дней).

Возможно, по той же причине к концу настигало ощущение монотонности действия, которого на других работах Бокурадзе не возникало. То ли с Шекспиром все сложнее, то ли не все еще утряслось.

Не стоит упускать и то обстоятельство, что "Король Лир" — пока самый длинный спектакль Бокурадзе (три с половиной часа с антрактом).

Возможно, те приемы, которые хорошо "держали" зрителя и действие два часа, потребуют коррекции на "длинных дистанциях". Но Денис всегда работает над своими спектаклями и на третий год проката, а тем более после премьеры, так что уже в январе зрителя наверняка увидят немного другого "Лира".