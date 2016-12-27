В Тольятти врачи "скорой" спасали мужчину с повреждением головы и ожогами кипятком

В понедельник, 26 декабря, около пяти часов вечера, по предварительным данным, в одной из комнат общежития в районе ул. Дзержинского понадобилась помощь мужчине в возрасте около 30 лет, у которого имелись признаки повреждения головы и ожога кипятком в области низа живота, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.