На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

Во вторник, 28 августа, в 3-м затоне реки Самара под Южным мостом в Куйбышевский район Самары столкнулись катер и резиновая лодка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

От удара пострадал рыбак. Очевидец происшествия вытащил его на берег и вызвал экстренные службы. В 11:45 на место происшествия выехали спасатели для транспортировки пострадавшего из труднодоступного места. От песчаного берега до машины "скорой" мужчину несли на спасательном щите. В 13:30 рыбака передали врачам для дальнейшей госпитализации.