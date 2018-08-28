На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

Во вторник, 28 августа, в 3-м затоне реки Самара под Южным мостом в Куйбышевский район Самары столкнулись катер и резиновая лодка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
От удара пострадал рыбак. Очевидец происшествия вытащил его на берег и вызвал экстренные службы.
В 11:45 на место происшествия выехали спасатели для транспортировки пострадавшего из труднодоступного места. От песчаного берега до машины "скорой" мужчину несли на спасательном щите. В 13:30 рыбака передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Последние комментарии
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.
Уделите внимание более правдивой информации, чем той, что донесли убийцы или очевидцы. Мужчина не был жильцом данного дома. Руки и ноги были очень крепко связаны, поэтому не возможно утверждать возможность самовольного прыжка из окна. По телу было много гематом синяков как на лице, на руках и телу. Сам человек был жутко худой как будто его давно не кормили. Также он был трезв в момент смерти, хотя убийцы откуда выкинули тело, утверждают, что он был пьян и буянил. Во рту скорее всего был кляп судя по ранам во рту. Также пропали все документы и два телефона с часами хотя утверждается, что он проживал там. Скорее всего от тела попросту избавились, не получив выгоды и выкинули из окна. Очевидцы должны были слышать крики, как в случае с парнем выпавшим чуть позже. В этом случае при падении никто не кричал. Так утверждают очевидцы видевшие эту трагедию. Также в здании были закрыты все окна, что противоречит рассказам убийц. Они просто избавились и закрыли окно.