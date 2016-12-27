Николай Меркушкин: "Затраты на управление нужно сократить на 40%"

Во вторник, 27 декабря, в эфире ведущих региональных телеканалов Николай Меркушкин вместе с журналистами подводит итоги уходящего года в рамках специального выпуска программы "На связи с губернатором".

В своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона неделю назад губернатор заявил, что "власть должна быть компактной, эффективной и ответственной", и, отвечая на вопросы СМИ, глава региона пояснил, что подразумевает под этой фразой.

"От эффективности власти зависит очень многое, если не все. Тренды во многом задает власть. Как она работает? Насколько она эффективна? От этого очень-очень многое зависит", — сказал губернатор. Под "компактной" властью он подразумевает структуру, которая бы за счет минимальных затрат и небольшой численности решала важнейшие задачи.

Особенное внимание Николай Меркушкин уделил ответственности власти. "Если к власти приходит безответственный, равнодушный, высокомерный чиновник, конечно, проблемы решаться не будут — это отталкивает людей. Ответственная власть понимает, что служит народу. Чиновник - не начальник, не барин, а человек, который служит народу", — подчеркнул губернатор.

Николай Меркушкин отметил, что пока остается нерешенным вопрос компактности власти. "У нас примерно в полтора раза больше чиновников, чем в среднем по стране. Большая численность чиновников на муниципальном уровне — особенно в крупных городах. Прежде всего в Самаре, где практически 2 млрд рублей тратится на управление — это почти в два раза больше, чем в Казани", — привел пример глава региона. Большое количество чиновников, по его мнению, не повышает качество управления, а только увеличивают бюрократические проволочки. "По месяцу держат у себя документы, не дают возможности поставить очередную визу, которая бы продвинула эти документы дальше. Например, разрешение на строительство — было время, когда больше двух лет проходило с момента подачи заявки до получения документации. А есть территории, где на это уходит 42 дня как, например, в Калуге", — рассказал глава региона.

Николай Меркушкин добавил, что в 2017 году в этом направлении будет проделана большая работа. "Будут приняты более жесткие меры для того, чтобы все звенья, которые практически не дают результата, выпадали, — сказал он. — Кроме госслужащих, муниципальных служащих, очень много МУПов, ГУПов, которые выполняют функции власти и получают государственные деньги за это". Их количество тоже должно сократиться.

Он добавил, что за три года эти затраты сократились на 15-17%, но этого мало. "Работников будет меньше, но они будут профессиональными", — сказал губернатор. В 2017 году на управлении в регионе выделено 8 млрд руб., а еще четыре года назад эта цифра составляла почти 11 млрд рублей.

Также губернатор подчеркнул: Самарская область за два-три года должна на 40-50% сократить затраты на управление. По словам губернатора, только администрация Самары должна сократить в ближайшее время управленческие расходы минимум на 1 млрд рублей. "Эти меры дадут возможность сэкономить примерно 3-3,5 млрд рублей и направить их, например, на науку", — сказал Николай Меркушкин. Оптимизировать расходы, по мнению губернатора, двумя путями: сократить фонд оплаты труда и численность кадров.

Глава региона напомнил, что задача по сокращению управленческих расходов ставилась им еще в первом послании в декабре 2012 года и за последние четыре года в этом направлении проделана серьезная работа. "В губернской думе, например, расходы сократили почти в два раза. Четыре года назад дума тратила в 10 раз больше, чем Госсовет Башкирии. Видимо, раньше считалось, что чем больше денег, транспорта, удобств, комфорта, тем лучше, тем солиднее орган власти", — отметил Николай Меркушкин и добавил, что в регионе есть и другие сферы, где средств тратится намного больше, чем в других регионах, и в этом направлении предстоит проделать еще много работы.