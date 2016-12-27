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ДТП Происшествия

На дороге Самара — Бугуруслан при столкновении Hyundai и Volkswagen погиб водитель

КИНЕЛЬ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 декабря, в Кинельском районе в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 21:00 на 48 км трассы Самара — Бугуруслан 33-летний водитель Hyundai Accent во время снегопада, начиная обгон, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf под управлением 27-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Второй автомобилист с травмами доставлен в больницу.

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Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

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Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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