На дороге Самара — Бугуруслан при столкновении Hyundai и Volkswagen погиб водитель

В понедельник, 26 декабря, в Кинельском районе в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:00 на 48 км трассы Самара — Бугуруслан 33-летний водитель Hyundai Accent во время снегопада, начиная обгон, по предварительной версии полицейских, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Golf под управлением 27-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Второй автомобилист с травмами доставлен в больницу.