Самарцы сообщают в соцсетях о пожаре в отделе хлеба "Ашана" в ТЦ "Мега"

В понедельник, 26 декабря, в 21:57 в "Ашане", размещающемся в ТЦ "Мега", произошел взрыв печи в отделе хлеба и начался пожар, сообщают пользователи соцсетей.

Была объявлена тревога. Всех эвакуировали за 10 минут и "Ашан" закрыли.

"Я там был в это время. Как раз около хлебного отдела, — пишет один из комментаторов в соцсетях. — Хлопок был громкий, а потом дым повалил и звук работающих огнетушителей. Еле успели до эвакуации покупки пробить".

Мнения самарцев по поводу случившегося были противоречивые. Один пользователь уточняет, что пожара не было, а было короткое замыкание без последующего горения. Но ему противоречит женщина, у которой в магазине якобы работает родственница, сообщившая, что пожар все-таки был.

По официальным же данным МЧС, в хлебном цеху "Ашана" произошло короткое замыкание без последующего горения.

Сообщение о задымлении поступило в ведомство около 22:00. На месте происшествия приехавшие пожарные выяснили, что в хлебном цеху произошло короткое замыкание в электродвигателе печи. По данным МЧС, эвакуация в "Ашане" не проводилась, люди покинули здание самостоятельно.

Уже через 10 минут после прибытия к "Ашану" пожарные установили, что угрозы возгорания нет и разъехались по своим подразделениям, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.