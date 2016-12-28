В Самарской области откроются два мужских монастыря

Во вторник, 27 декабря, на заседании Священного Синода Русской православной церкви было принято решение об открытии в Самарской области двух монастырей.

Как сообщает официальный сайт РПЦ, Покровский мужской монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский мужской монастырь - в районном центре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: игумен Петр (Луканов) и его постриженник иеромонах Николай (Пашков), соответственно.

По данным открытых источников, в регионе сейчас действуют семь монастырей.