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Религия Общество

В Самарской области откроются два мужских монастыря

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, на заседании Священного Синода Русской православной церкви было принято решение об открытии в Самарской области двух монастырей.

Как сообщает официальный сайт РПЦ, Покровский мужской монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский мужской монастырь - в районном центре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: игумен Петр (Луканов) и его постриженник иеромонах Николай (Пашков), соответственно.

По данным открытых источников, в регионе сейчас действуют семь монастырей.

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Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

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Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

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Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 20:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 12:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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