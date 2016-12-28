В Самарской области откроются два мужских монастыря

Во вторник, 27 декабря, на заседании Священного Синода Русской православной церкви было принято решение об открытии в Самарской области двух монастырей.
Как сообщает официальный сайт РПЦ, Покровский мужской монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский мужской монастырь - в районном центре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: игумен Петр (Луканов) и его постриженник иеромонах Николай (Пашков), соответственно.
По данным открытых источников, в регионе сейчас действуют семь монастырей.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((