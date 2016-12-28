В Сызранском районе разыскивают пропавшего 18-летнего парня

В Сызранском районе полицейские разыскивают пропавшего 18-летнего жителя пос. Междуреченск Игоря Бершанского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек ушел из дома 28 октября 2016 г. и не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 18-19 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, овальное лицо европейского типа, короткие прямые темно-русые волосы, был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы с потертостями, темно-синие кроссовки с белыми боковыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, правоохранители просят обращаться в отдел полиции № 34 по телефонам: (8464) 98-46-02, (8464) 98-68-01 или 020 (102 с мобильного).