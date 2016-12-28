В Сызранском районе разыскивают пропавшего 18-летнего парня

В Сызранском районе полицейские разыскивают пропавшего 18-летнего жителя пос. Междуреченск Игоря Бершанского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Молодой человек ушел из дома 28 октября 2016 г. и не вернулся.
Приметы разыскиваемого: на вид 18-19 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, овальное лицо европейского типа, короткие прямые темно-русые волосы, был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы с потертостями, темно-синие кроссовки с белыми боковыми полосками.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, правоохранители просят обращаться в отдел полиции № 34 по телефонам: (8464) 98-46-02, (8464) 98-68-01 или 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.