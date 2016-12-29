Гендиректор "Крыльев Советов": вопрос по выплатам Франку Веркотерену практически закрыт

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что вопрос с выплатой неустойки бывшему главному тренеру Франку Веркотерену практически закрыт, пишет championat.com.

"Неустойка Веркотерена? У нас с Франком всё согласовано. Тренер ничего лишнего не просил, мы ничего лишнего не заплатили. Все обязательства, которые были прописаны в контракте, выполняются. Этот вопрос практически закрыт", — сказал Шашков.

Напомним, 31 октября 2016 г., после поражения "Крыльев Советов" в матче с "Оренбургом" Франк Веркотерен был отправлен в отставку. Председатель совета директоров ФК "Крылья Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин опроверг данные о том, что в случае расторжения контракта с главным тренером клуб должен будет выплатить ему неустойку в размере 1 млн евро.