В Самаре скончался мужчина, нырнувший в бане в бассейн

В среду, 28 декабря, примерно в 19:33, по предварительным данным, в бассейн одной из бань в районе ул. XXII Партсъезда в Самаре нырнул и захлебнулся мужчина в возрасте около 65 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Знакомый пострадавшего пытались его откачать и вызвали "скорую". Экипаж службы "03" приехал на место происшествия операивно. Но потерпевший скончался до прибытия медиков. Причину его смерти установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.