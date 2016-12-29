Часть социальных выплат в связи с праздниками перечисляется досрочно

В связи с предстоящими новогодними праздниками изменились сроки выплаты некоторых социальных пособий, информирует министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Так досрочно с 26 декабря по 30 декабря осуществляется выплата субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за декабрь как получателям через отделения почтовой связи, так и получателям через кредитные учреждения.

28 декабря также досрочно перечислена в кредитные учреждения на счета получателей ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей за январь.

Доставка остальных выплат будет производиться отделениями почтовой связи вместе с пенсиями с 3 января.

Начиная с 9 января и далее выплаты будут осуществляться в соответствии с установленным ранее графиком.

Пенсионерам, получающим ЕДВ через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 12 января в соответствии с установленным порядком исполнения областного бюджета.