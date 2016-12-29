Мужчина получил ожоги во время возгорания в здании у "Скала-Холл"

Во вторник, 27 декабря, в девятом часу утра, во время пожарного инцидента в здании у офисного центра "Скала Холл", по предварительным данным ожоги кистей и лица получил мужчина, предположительно электрик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Напомним, что сообщение о возгорании в районе офисного центра "Скала Холл" на Московском шоссе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС 27 декабря в 8:12. На тушение по указанному адресу прибыли 13 сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Пожарные установили, что в здании из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание одежды, которое ликвидировали до их прибытия.
При каких обстоятельствах во время инцидента мужчина получил ожоги, сейчас точно неизвестно. Для него была вызвана "скорая". А оперативно прибывшие врачи самарской службы "03" оказали пострадавшему необходимую помощь и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление