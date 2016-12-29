В Самаре создателя финансовой пирамиды приговорили к семи годам колонии

В Самаре суд вынес приговор 31-летнему Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в феврале 2014 г. Кузьмин создал ООО "Элит-Инвест" и до января 2015 г. под видом инвестиционной деятельности предлагал гражданам инвестировать деньги, обещая высокую прибыль за счет процентов от вложенных средств. При этом мужчина выплачивал некоторым из них незначительные "дивиденды" за счет средств других вкладчиков. На самом деле никакой предпринимательской деятельности юридическое лицо не вело, не имело активов и фактически являлось финансовой пирамидой.
Всего за это время Кузьмин обманом привлек деньги 56 человек — более 8 млн рублей. При этом вкладчиками являлись преимущественно пенсионеры.
В январе 2015 г. незаконную деятельность пресекли полицейские.
Кировский районный суд 29 декабря приговорил Кузьмина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ущерб потерпевшим так и не возмещен. Приговор в законную силу не вступил.
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Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев