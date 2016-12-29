Глава Елховского района ушел в отставку

Глава Елховского района Вячеслав Дементьев подал заявление об увольнении. По данным Волга Ньюс, он попросил освободить его от должности по собственному желанию 23 декабря.
28 декабря прошло заседание районного собрания представителей, на котором депутаты приняли отставку Дементьева и назначили исполняющим обязанности главы его первого заместителя Владимира Гришина.
Конкурс на пост нового руководителя муниципалитета пока не объявлен. По закону он должен пройти не позднее чем через два месяца после досрочного прекращения полномочий действующего главы, то есть до 23 февраля.
Согласно установленному порядку, конкурсная комиссия в течение 20 дней будет принимать заявки от кандидатов. После проверки документов члены комиссии рекомендуют не менее двух наиболее достойных кандидатур, из которых депутаты районного собрания представителей выберут нового главу.
Напомним, Вячеслав Дементьев возглавил муниципалитет в 1992 г., после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В июле 2015 г. он принимал участие в соответствующем конкурсе.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!