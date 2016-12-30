Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали 11-летнюю девочку, отравившуюся суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, около часа дня, по предварительным данным, в одном из соцучреждений Тольятти понадобилась помощь девочке в возрасте около 11 лет, которая употребила некий суррогатный алкоголь, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для ребенка была вызвана "скорая". Прибывшие врачи выездной бригады оказали малышке необходимую помощь, в том числе промыли ей желудок и увезли ее в лечебное учреждение.