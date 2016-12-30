В Тольятти мужчина ранил себя в живот, открывая ножом консервную банку

В четверг, 29 декабря, примерно в 16:30 в одной из квартир по ул. Александра Матросова в Комсомольском районе мужчина в возрасте около 33 лет, открывая ножом консервную банку, ранил себя ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.