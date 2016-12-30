Директора отрадненского комбината осудили за уход от налогов

В Отрадном суд вынес приговор 57-летнему гендиректору ОАО Комбинат "Полимерстройматериалы" Владимиру Белоусову, которого обвиняли в сокрытии денег организации от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, Белоусов знал, что у предприятия задолженности по налогам, а ФНС приняла меры для принудительного взыскания недоимки. Но с 11 июня 2015 г. по 19 августа 2016 г. предприниматель направлял должникам предприятия: ЗАО "Полад" и ЗАО "Торговый дом "Светлов" распорядительные письма об оплате товаров и услуг для производственных нужд в счет погашения их собственной задолженности перед комбинатом. Деньги перечислялись им, минуя расчетные счета комбината, в результате чего были сокрыты от принудительного взыскания.

На суде Белоусов не признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.