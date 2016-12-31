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Олимпийские Спорт

Игорь Усачев выиграл на "Чайке" 46-ю "Гонку памяти"

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 декабря на территории учебно-спортивного центра "Чайка" прошли традиционные ежегодные всероссийские соревнования по лыжному спорту "Гонка памяти" спортсменов, тренеров и организаторов лыжного спорта в области. В этом году на старт гонки, которая прошла в 46-й раз, вышли все ведущие лыжники региона.

Первоначально эта гонка проводилась в честь ушедшего из жизни 2 апреля 1971 года куйбышевского лыжника, мастера спорта СССР, чемпиона Европы среди железнодорожников, возглавившего затем лыжную сборную ЦС "Локомотив" Анатолия Анатольевича Александрийского.

А 31 декабря 1971 года на спортивной базе "Хутор Горелый" состоялась первая гонка "Памяти А. А. Александрийского", которую организовали его друзья и родные братья. Ее дистанция составила 33 километра — километр за каждый прожитый им год.

Гонки проводились в разную погоду — и в 35-ти градусный мороз, и в дождь, и по колено в снегу. А с 1996 года гонка называется "Гонка Памяти" посвященная спортсменам и тренерам Самарской области.

Первым победителем "Гонки памяти" стал самарец Александр Силаев. Ее многократными победителями становились Юрий Брагин и Фаниль Ахмедьянов. Но в последнее время ее чаще других выигрывал лучший лыжник Самарской области 2000-х годов Игорь Усачев.

Организаторы гонки-2016 — министерство спорта области, федерация лыжных гонок, коллектив учебно-спортивного центра "Чайка" и меценаты лыжного спорта. Церемония открытия гонки началась с возложения цветов к мемориалу лыжников, расположенному на территории "Чайки".

Известный в прошлом лыжник, а ныне руководитель одного из строительно-монтажных управлений, меценат лыжного спорта Виктор Новиков почтил память ушедших из жизни в 2016 году представителей лыжного спорта области — среди них и бывший президент федерации лыжного спорта области Виктор Ольховский, корзиной из 46 красных роз…

После этого была гонка — на трассу вышло более 250 лыжников, соревновавшихся классическим стилем в нескольких группах среди ветеранов, юношей и девушек, мужчин и женщин. Но сильнейшие традиционно бежали дистанцию 30 км.

И первым финишировал Игорь Усачев, реабилитировавшись за 12-е место на традиционных всероссийских соревнованиях "Красногорская лыжня". У женщин быстрее всего пробежала свою дистанцию Ирина Бережная.

После финиша была церемония награждения с вручением медалей, кубков и денежных призов. И поминальный обед, на который были приглашены многие ветераны лыжного спорта области. 

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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