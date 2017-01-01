В Тольятти врачи "скорой" спасали мужчину, раненного выстрелом в голову из травматического оружия

В пятницу, 30 декабря, днем в одной из квартир по ул. Зои Космодемьянской в Комсомольском районе Тольятти потребовалась экстренная помощь мужчине в возрасте около 58 лет, по предварительным данным, раненного выстрелом в голову из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При каких обстоятельствах и из какого точно оружия был ранен мужчина, точно неизвестно. Но ранение было очень серьезным — с проникновением пули в ткани.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" сразу стали делать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и перевезли его в лечебное учреждение.