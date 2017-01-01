В Самаре на ул. Мориса Тореза появились свалки елок

В Самаре на улице Мориса Тореза появились елочные свалки, сообщает корреспондент Волга Ньюс. Хвойные деревья валялись вдоль проезжей части и на газоне вечером 1 января.

Несколько елок лежало близ пересечения с ул. Энтузиастов, и более крупная свалка образовалась у перекрестка с ул. Советской Армии около стадиона "Заря".

Напомним, на улицах Самары официально работало 95 елочных базаров, был заключен 181 договор на продажу. Средняя стоимость хвойного дерева составляла 300-500 руб., по словам муниципальных служащих.