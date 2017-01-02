В Тольятти при взрыве петарды мужчина получил рану головы

В воскресенье, 1 января, в десятом часу вчера у одного из домов по ул. Ульяны Громовой в Комсомольском районе Тольятти, по предварительным данным, при срабатывании петарды рану головы получил мужчина в возрасте около 36 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине необходимую помощь и увезли его в лечебное учреждение.