Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали раненного ножом подростка

В воскресенье, 1 января, около 11 часов утра у одного из домов по бульвару Гая в Автозаводском районе понадобилась помощь подростку в возрасте около 16 лет, по предварительным данным, получившему ножевое ранение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При каких обстоятельствах юноша был ранен, сейчас неизвестно. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи "скорой" оказали ему необходимую помощь и увезли его в лечебное учреждение.