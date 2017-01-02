Хоккеист "Лады" Денис Гурьянов забил победную шайбу в матче со словаками на чемпионате мира

В ночь на 1 января на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде состоялись очередные матчи.
Сборная России со счетом 2:0 переиграла команду Словакии. Автором первой, победной шайбы россиян стал воспитанник тольяттинского хоккея Денис Гурьянов.
В четвертьфинале наша сборная встретится с Данией, пишет tlt.ru.
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