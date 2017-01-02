Дарья Касаткина в паре с Ириной-Камелией Бегу стали четвертьфиналистками турнира в Брисбене

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина в паре с румынкой Ириной-Камелией Бегу обыграли дуэт украинки Катерины Бондаренко и представительницы Казахстана Юлии Путинцевой - 6:2, 6:0.

За 50 минут матча Касаткина и Бегу сделали пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Их соперницы подали на вылет и допустили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале парных соревнований Brisbane International Дарья и Ирина-Камелия выступят против Бетани Маттек-Сэндс и Сании Мирзы, либо против Ализе Корне и Элизе Мертенс.