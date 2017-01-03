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Дарья Касаткина проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче второго круга турнира в Брисбене

БРИСБЕН. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче второго круга турнира в Брисбене со счетом 5:7, 6:3, 6:7 (7:9), сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте почти три часа. 19-летняя россиянка шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12. Мугуруса сделала три эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейков из 19.

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