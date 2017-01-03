В Петра Дубраве 49 пожарных тушили частично расселенный дом

Во вторник, 3 января, в пос. Петра Дубрава под Самарой горел частично расселенный дом, сообщает 63.ru.

Вызов на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил в 14:24. На пожар, которому присвоили второй уровень сложности, выехали 49 огнеборцев и девять единиц техники.

Как выяснилось на месте, горел двухэтажный частично расселенный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и перешел на чердачные перекрытия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших на пожаре нет, эвакуации людей не потребовалось.

В 15:29 огнеборцы объявили о ликвидации пожара.