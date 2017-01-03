В Петра Дубраве 49 пожарных тушили частично расселенный дом

Во вторник, 3 января, в пос. Петра Дубрава под Самарой горел частично расселенный дом, сообщает 63.ru.
Вызов на пульт дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил в 14:24. На пожар, которому присвоили второй уровень сложности, выехали 49 огнеборцев и девять единиц техники.
Как выяснилось на месте, горел двухэтажный частично расселенный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и перешел на чердачные перекрытия.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших на пожаре нет, эвакуации людей не потребовалось.
В 15:29 огнеборцы объявили о ликвидации пожара.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление