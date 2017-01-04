В ДТП в Кинель-Черкасском районе два человека погибли, пятеро пострадали

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в двенадцатом часу дня на 80 км плюс 200 м автодороги Самара-Бугуруслан, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По предварительным данным полицейских, 32-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны Отрадного в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Следствием чего стало столкновение с Lada Kalina под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров иномарки — 27-летняя женщина и маленький ребенок, водитель и пассажирка Lada Kalina 1996 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка Lada (ее данные сейчас устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда "скорой помощи", а ехавшая в Opel несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.