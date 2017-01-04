В ДТП в Кинель-Черкасском районе два человека погибли, пятеро пострадали

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в двенадцатом часу дня на 80 км плюс 200 м автодороги Самара-Бугуруслан, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.
По предварительным данным полицейских, 32-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны Отрадного в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Следствием чего стало столкновение с Lada Kalina под управлением 25-летнего водителя.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров иномарки — 27-летняя женщина и маленький ребенок, водитель и пассажирка Lada Kalina 1996 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка Lada (ее данные сейчас устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда "скорой помощи", а ехавшая в Opel несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.