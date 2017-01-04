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ДТП Происшествия

В ДТП в Кинель-Черкасском районе два человека погибли, пятеро пострадали

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в двенадцатом часу дня на 80 км плюс 200 м автодороги Самара-Бугуруслан, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, 32-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь со стороны Отрадного в сторону Самары, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.  Следствием чего стало столкновение с Lada Kalina под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров иномарки — 27-летняя женщина и маленький ребенок, водитель и пассажирка Lada Kalina 1996 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка Lada (ее данные сейчас устанавливаются)  от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда "скорой помощи", а ехавшая в Opel несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

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