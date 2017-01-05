В Самаре пройдет Рождественская гонка на собачьих упряжках

В пятницу, 6 декабря, в Самаре состоится открытие традиционной ежегодной Рождественской гонки. Соревнования будут проходить на протяжении двух дней на лыжной базе "Чайка".
Соревнования приравнены к рангу чемпионата России, а победители получат путевку на чемпионат мира WSA 2017 в Германии. Побороться за победу приедут сильнейшие команды из Самары, Тольятти, Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова и других городов.
В этом году в гонке участвуют не только сибирские хаски, маламуты и самоедские лайки: в соревнованиях заявлены и такие породы, как американские акиты, немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы.
Первый старт запланирован в 10:00, сообщает клуб спортивного собаководства "Айсберг".
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Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
а заявки можно подать на участие?