В Самаре пройдет Рождественская гонка на собачьих упряжках

В пятницу, 6 декабря, в Самаре состоится открытие традиционной ежегодной Рождественской гонки. Соревнования будут проходить на протяжении двух дней на лыжной базе "Чайка".

Соревнования приравнены к рангу чемпионата России, а победители получат путевку на чемпионат мира WSA 2017 в Германии. Побороться за победу приедут сильнейшие команды из Самары, Тольятти, Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова и других городов.

В этом году в гонке участвуют не только сибирские хаски, маламуты и самоедские лайки: в соревнованиях заявлены и такие породы, как американские акиты, немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы.

Первый старт запланирован в 10:00, сообщает клуб спортивного собаководства "Айсберг".