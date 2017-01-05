В Тольятти мужчина получил обширные ожоги кипятком

В среду, 4 января, около 3:00 в одной из квартир по ул. Мира в Центральном районе мужчина в возрасте около 49 лет получил обширные ожоги тела кипятком.

По предварительным данным, он находился в ванной, где сорвался кран с горячей водой. Для пострадавшего была вызвана "скорая", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.