Дарья Касаткина победила 28-ю ракетку мира в первом круге Apia International Sydney

В воскресенье, 8 января, на международном теннисном турнире Apia International Sydney в Сиднее в первом круге россиянка Дарья Касаткина одержала победу над 28-й ракеткой мира, венгерской спортсменкой Тимеей Бабос. Об этом сообщает tltgorod.ru.

Проигрывая после первого сета 3:6, Касаткина сумела одержать победу 6:4, 6:2.

Во втором круге тольяттинку ждет поединок с первой ракеткой мира Ангеликой Кербер (Германия).