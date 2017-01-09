Дорожную обстановку на гострассах в регионе контролируют с помощью 23 метеопостов

В Самарской области в круглосуточном режиме дорожная обстановка контролируется с помощью 23 метеопостов, сообщил сайт ФКУ "Поволжуправтодор" ("Большая Волга").

Напомним, в области в два раза перекрыт абсолютный рекорд 31-летней давности по количеству выпавших осадков.

Так, в пятницу, 6 января, был перекрыт абсолютный суточный максимум выпавших осадков за историю метеонаблюдений в этот день.

Предыдущий рекорд 6 января держался с 1986 года. Тогда в Куйбышеве осадки фиксировались на уровне 11,5 мм. Под Рождество же снега выпало 19,5 мм. В выходные дни осадки продолжались.

В настоящее время в расчистке подведомственных ФКУ федеральных трасс в Самарской области задействованы 204 единицы техники.