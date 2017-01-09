Утверждена транспортная стратегия ЧМ-2018 в Самаре, сообщила пресс-служба АНО "Транспортная дирекция — 2018".
Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым 27 декабря 2016 г., опубликовано на сайте государственной системы правовой информации 3 января.
Данный документ утверждает Стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Российской Федерации.
План реализации Стратегии определяет перечень мероприятий, а также сроки и ответственных исполнителей за реализацию мероприятия.
Комплекс мероприятий направлен на подготовку транспортной системы Российской Федерации к проведению Чемпионата и Кубка.
Финансирование мероприятий плана реализации Стратегии планируется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом и региональными программами по подготовке и проведению спортивных соревнований.
"В основу Стратегии легли положения Концепции транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка, а также положения Объединенного операционного транспортного плана этих мероприятий. Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.