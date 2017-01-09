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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Утверждена транспортная стратегия ЧМ-2018 в Самаре

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утверждена транспортная стратегия ЧМ-2018 в Самаре, сообщила пресс-служба АНО "Транспортная дирекция — 2018".

Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым 27 декабря 2016 г., опубликовано на сайте государственной системы правовой информации 3 января.

Данный документ утверждает Стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Российской Федерации.

План реализации Стратегии определяет перечень мероприятий, а также сроки и ответственных исполнителей за реализацию мероприятия.

Комплекс мероприятий направлен на подготовку транспортной системы Российской Федерации к проведению Чемпионата и Кубка.

Финансирование мероприятий плана реализации Стратегии планируется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с расходными обязательствами, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом и региональными программами по подготовке и проведению спортивных соревнований.

"В основу Стратегии легли положения Концепции транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка, а также положения Объединенного операционного транспортного плана этих мероприятий. Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и Чемпионата только непосредственно на стадионы приедет почти 4 млн зрителей, плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах — такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в Стратегии", — подчеркнул гендиректор АНО "Транспортная дирекция — 2018" Терентий Мещеряков.

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