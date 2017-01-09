Управляющие компании Самары не справляются с уборкой снега

В понедельник, 9 января, на первом в этом году оперативном совещании в администрации Самары была представлена информация об уборке города после рекордного снегопада.

В первые дни января выпало треть месячной нормы осадков. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что с начала зимы с улиц города было вывезено 148 тыс. т снега.

Наибольшие проблемы, по его словам, сохраняются на внутридворовых территориях, которые должны очищаться управляющими компаниями, обслуживающими дома.

"Инспекторами ГАТИ была проведена проверка, выявлено 443 нарушения. МЧС требует, чтобы машины экстренной помощи — скорая, пожарная могли подъехать к дому. Нужно понимать, что если произойдет летальный исход из-за того, что они не смогли заехать во двор, отвечать придется всем. Прошу глав районов в этом объеме использовать свою власть", — обратился к участникам совещания и главам районов Владимир Василенко.

Глава Самары Олег Фурсов поручил провести проверку оснащенности УК средствами малой механизации.

"В прошлом году я подписывал постановление, что количество техники должно быть увеличено. Я проезжал в снегопады по городу, во дворы было проехать невозможно. Наши муниципальные предприятия, которые выполняют функции управляющих компаний, оснащены лучше, чем частные. Техника эта продается в соседнем регионе, ее надо закупать, одной лопатой ничего не сделаешь. Надо навязывать культуру поддержания чистоты, — заявил мэр. — Надо разбираться, как финансируются УК, как формируют бюджеты. У меня все больше информации, что УК не хотят доходы, которые они собирают с населения, направлять на закупку необходимой техники. Эти требования необходимо включать в критерии лицензирования УК".

Также в ходе совещания была поставлена задача до конца недели очистить все кровли жилых домов от снега. "У нас порядка 550 домов, кровли которых выходят на тротуары. Они должны быть очищены в первую очередь", — потребовал Владимир Василенко.