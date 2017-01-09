Управляющие компании Самары не справляются с уборкой снега

В понедельник, 9 января, на первом в этом году оперативном совещании в администрации Самары была представлена информация об уборке города после рекордного снегопада.
В первые дни января выпало треть месячной нормы осадков. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что с начала зимы с улиц города было вывезено 148 тыс. т снега.
Наибольшие проблемы, по его словам, сохраняются на внутридворовых территориях, которые должны очищаться управляющими компаниями, обслуживающими дома.
"Инспекторами ГАТИ была проведена проверка, выявлено 443 нарушения. МЧС требует, чтобы машины экстренной помощи — скорая, пожарная могли подъехать к дому. Нужно понимать, что если произойдет летальный исход из-за того, что они не смогли заехать во двор, отвечать придется всем. Прошу глав районов в этом объеме использовать свою власть", — обратился к участникам совещания и главам районов Владимир Василенко.
Глава Самары Олег Фурсов поручил провести проверку оснащенности УК средствами малой механизации.
"В прошлом году я подписывал постановление, что количество техники должно быть увеличено. Я проезжал в снегопады по городу, во дворы было проехать невозможно. Наши муниципальные предприятия, которые выполняют функции управляющих компаний, оснащены лучше, чем частные. Техника эта продается в соседнем регионе, ее надо закупать, одной лопатой ничего не сделаешь. Надо навязывать культуру поддержания чистоты, — заявил мэр. — Надо разбираться, как финансируются УК, как формируют бюджеты. У меня все больше информации, что УК не хотят доходы, которые они собирают с населения, направлять на закупку необходимой техники. Эти требования необходимо включать в критерии лицензирования УК".
Также в ходе совещания была поставлена задача до конца недели очистить все кровли жилых домов от снега. "У нас порядка 550 домов, кровли которых выходят на тротуары. Они должны быть очищены в первую очередь", — потребовал Владимир Василенко.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.