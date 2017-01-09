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Футбол Спорт

В "Крыльях Советов " будет работать тренер по физподготовке, сотрудничавший со "Спартаком"

МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем в понедельник, 9 января, ФК "Крылья Советов" отправился на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в турецком Белеке и продлится до 21 января, сообщает сайт клуба.

Фото: www.spartak.com

Сообщается, что главный тренер Вадим Скрипченко взял на первый сбор 25 футболистов. С командой не полетел полузащитник Йоан Молло, по данным СМИ, проходящий медосмотр в "Зените". А защитник Алексей Концедалов проходит реабилитацию после травмы.

С "Крыльями" будут тренироваться 24-летний защитник ярославского "Шинника" Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник "Тюмени" Данил Кленкин.

Также клуб информирует, что помогать Вадиму Скрипченко в подготовке команды ко второй части чемпионата России будут новые помощники. Вместо покинувших клуб Барта Кауберха и Ги Мартенса тренерский штаб "Крыльев Советов" пополнит тренер по физподготовке Олег Саматов, известный по работе с Дмитрием Аленичевым в "Арсенале" и "Спартаке". Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Также работу в "КС" продолжит голландский специалист Ханс Виссер.

На первом сборе у "Крыльев" запланирован один контрольный матч - 20 января клуб встретится с румынским "Пандурием", в прошлом сезоне занявшем третье место в национальном чемпионате.

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