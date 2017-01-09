Олег Фурсов проведет собеседование с руководителями МП

В понедельник, 9 января, на оперативном совещании в администрации Самары глава города Олег Фурсов сообщил, что в ближайшие две недели проведет собеседование с директорами всех муниципальных предприятий.

"Обычно мы проводим в феврале, сейчас перенесем на январь. Предварительные цифры исполнения бюджета уже существуют. Показатели результативности понятны: сокращение издержек, нарабатывание прибыли, уход от всевозможных непонятных операций. В прошлом году 7 директоров МП поменяли, в этом году мы завершим работу по наведению порядка в наших муниципальных предприятиях", — заявил мэр.