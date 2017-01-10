16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куда сходить в Самаре на новогодние каникулы. Культурная программа с 3 по 8 января Какими будут сквер и памятник Эльдару Рязанову в Самаре В Самарском литературном музее готовится новогодняя программа "Сказки братьев Гримм" Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. Алабина отметил 130-летие Теплоходная компания "ВолгаWolga" предлагает раннее бронирование речных круизов

Музеи и выставки Культура

В Областной библиотеке откроется выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

В пятницу, 13 января, в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона".

Именно 13 января в 1860 г. тогда еще Самарская общественная (публичная) библиотека открыла двери для посетителей. За многолетнюю историю библиотеки в ее фонды поступило немало щедрых даров от меценатов, градоначальников, государственных деятелей, читателей.

Так, на протяжении многих лет крупные партии книг передавал в библиотеку ее основатель, второй самарский губернатор Константин Грот. Перед смертью он завещал библиотеке свое книжное собрание, а всего передал около 8 тыс. книг.

Традиция дарения, положившая начало книжной коллекции главной библиотеки региона, продолжается и в наши дни. Среди дарителей библиотеки ученые, журналисты, краеведы, религиозные деятели, художники, писатели, поэты. В их числе историк, краевед Раиса Поддубная, свыше сорока лет она является читателем библиотеки и многие годы передает ей в дар свои книги.

Несколько лет назад в отделе редких книг выделен пополняемый книжный фонд известного самарского краеведа Александра Завального. На сегодняшний день он содержит более 400 книг с автографами известных ученых и краеведов. В фонде представлена также коллекция монет, значков, марок и открыток, посвященных книгам и библиотеке.

Выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона" представит лучшие издания, переданные в разные годы библиофилом А. А. Болтянским, ученым-биологом А. В. Виноградовым, журналистом А. В. Князевым, меценатом и библиофилом М. В. Сеславинским. Более 100 экземпляров научных книг ежегодно передает библиотеке Российский гуманитарный научный фонд, который занимается поддержкой и распространением в обществе отечественной гуманитарной науки.

За годы существования Фонда библиотека получила около 4 тыс. научных изданий. Более 50 книг передал в дар библиотеке Благотворительный фонд Владимира Потанина — один из первых частных фондов в современной России.

Дарители библиотеки — люди с высокой гражданской позицией и особым чувством долга перед обществом. Они заботятся о сохранении традиции чтения и привлекательности библиотек для молодого читателя.

Библиотека выражает благодарность всем дарителям и приглашает на выставку. Она продлится до 24 февраля.

Как уберечься от ОРВИ и гриппа?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:34 Галерея "Виктория" открывает школу современного искусства для детей

От души хочу пожелать успеха!

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:31 В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Молодцы! Хорошее начало!

Olga Prozherova 05 августа 2016 11:07 В Союзе художников откроется выставка петербургских художников Sine cera

У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:17 В Московском музее современного искусства откроется выставка самарского художника Юрия Филиппова

Посмотрим, как все организуют.

Ирина Елеева 28 ноября 2015 15:50 В музее имени Алабина откроется контактный зоопарк "Ноев ковчег"

Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)

Фото на сайте

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5