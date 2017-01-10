В Областной библиотеке откроется выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона"

В пятницу, 13 января, в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работу выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона".

Именно 13 января в 1860 г. тогда еще Самарская общественная (публичная) библиотека открыла двери для посетителей. За многолетнюю историю библиотеки в ее фонды поступило немало щедрых даров от меценатов, градоначальников, государственных деятелей, читателей.

Так, на протяжении многих лет крупные партии книг передавал в библиотеку ее основатель, второй самарский губернатор Константин Грот. Перед смертью он завещал библиотеке свое книжное собрание, а всего передал около 8 тыс. книг.

Традиция дарения, положившая начало книжной коллекции главной библиотеки региона, продолжается и в наши дни. Среди дарителей библиотеки ученые, журналисты, краеведы, религиозные деятели, художники, писатели, поэты. В их числе историк, краевед Раиса Поддубная, свыше сорока лет она является читателем библиотеки и многие годы передает ей в дар свои книги.

Несколько лет назад в отделе редких книг выделен пополняемый книжный фонд известного самарского краеведа Александра Завального. На сегодняшний день он содержит более 400 книг с автографами известных ученых и краеведов. В фонде представлена также коллекция монет, значков, марок и открыток, посвященных книгам и библиотеке.

Выставка "Дары и дарители главной библиотеки региона" представит лучшие издания, переданные в разные годы библиофилом А. А. Болтянским, ученым-биологом А. В. Виноградовым, журналистом А. В. Князевым, меценатом и библиофилом М. В. Сеславинским. Более 100 экземпляров научных книг ежегодно передает библиотеке Российский гуманитарный научный фонд, который занимается поддержкой и распространением в обществе отечественной гуманитарной науки.

За годы существования Фонда библиотека получила около 4 тыс. научных изданий. Более 50 книг передал в дар библиотеке Благотворительный фонд Владимира Потанина — один из первых частных фондов в современной России.

Дарители библиотеки — люди с высокой гражданской позицией и особым чувством долга перед обществом. Они заботятся о сохранении традиции чтения и привлекательности библиотек для молодого читателя.

Библиотека выражает благодарность всем дарителям и приглашает на выставку. Она продлится до 24 февраля.