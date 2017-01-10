В Самарском зоопарке отметят день рождения медведя Умки

Самарский зоопарк 18 января в 13.00 традиционно отметит день рождения бурого медведя Умки. В этом году всеобщему любимцу исполняется 19 лет.
Умка — самый крупный хищник зоопарка, он весит около 400 кг. Мишка очень общительный и веселый, любит поиграть и даже потанцевать перед посетителями. Любит и покушать, бурый медведь — всеядный хищник, в его рационе — мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, каша, творог.
В День своего рождения медведь полакомится праздничным тортом. А посетителей ждут веселые игры, интересные конкурсы и занимательные викторины.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?