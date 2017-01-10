В Самарском зоопарке отметят день рождения медведя Умки

Самарский зоопарк 18 января в 13.00 традиционно отметит день рождения бурого медведя Умки. В этом году всеобщему любимцу исполняется 19 лет.

Умка — самый крупный хищник зоопарка, он весит около 400 кг. Мишка очень общительный и веселый, любит поиграть и даже потанцевать перед посетителями. Любит и покушать, бурый медведь — всеядный хищник, в его рационе — мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, каша, творог.

В День своего рождения медведь полакомится праздничным тортом. А посетителей ждут веселые игры, интересные конкурсы и занимательные викторины.