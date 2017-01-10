В период новогодних каникул аэропорт "Курумоч" перевез 59 тыс. пассажиров

Международный аэропорт "Курумоч" в период новогодних каникул (30 декабря по 9 января включительно) обслужил 59,3 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.

Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-2016 годов.

Значительный рост был зафиксирован на международных направлениях и составил 73%.

С 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. авиакомпании совершили 627 рейсов на самарском направлении, а службы аэропорта обработали 522 т багажа, что на 15% больше, чем год назад.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, а так же рейс в Алматы.

Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Прага, Дубай, Краби (Таиланд), Хельсинки, Гоа (Индия).