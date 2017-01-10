В период новогодних каникул аэропорт "Курумоч" перевез 59 тыс. пассажиров

Международный аэропорт "Курумоч" в период новогодних каникул (30 декабря по 9 января включительно) обслужил 59,3 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта.
Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-2016 годов.
Значительный рост был зафиксирован на международных направлениях и составил 73%.
С 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. авиакомпании совершили 627 рейсов на самарском направлении, а службы аэропорта обработали 522 т багажа, что на 15% больше, чем год назад.
Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи, а так же рейс в Алматы.
Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Прага, Дубай, Краби (Таиланд), Хельсинки, Гоа (Индия).
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.