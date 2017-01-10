На содержание общественных туалетов в Самаре потратят до 8 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил аукцион на право выполнения работ по содержанию общественных туалетов в городе.
Речь идет о двухместных павильонах туалетов модульного типа, расположенных в сквере им. Пушкина, сквере на пл. Куйбышева и в парке Победы (две шт.), а также о стационарных туалетах на пл.Куйбышева, на ул. Маяковского (около Цирка) и в сквере Высоцкого (ул. Ленинградская 74).
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 8 млн рублей.
Согласно условиям контракта подрядчик должен будет производить уборку помещений с использованием профессиональных моющих средств. Работы по обслуживанию туалетов модульного типа дополнительно включают в себя оказание помощи маломобильным группам населения по эксплуатации павильона туалета, осуществление контроля за температурным режимом воды, включение и выключение тепловентиляторов в кабинах, включение и выключение наружного и внутреннего освещения туалетных модулей; осуществление контроля уровня расхода воды и расходных материалов (туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец), а также уборка прилегающей территории.
Время работы общественных туалетов устанавливается с 9:00 до 22:00 (31 декабря 2017 г. с 9:00 до 23:59).
Победителя аукциона определят 16 января.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.