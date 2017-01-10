На содержание общественных туалетов в Самаре потратят до 8 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии объявил аукцион на право выполнения работ по содержанию общественных туалетов в городе.

Речь идет о двухместных павильонах туалетов модульного типа, расположенных в сквере им. Пушкина, сквере на пл. Куйбышева и в парке Победы (две шт.), а также о стационарных туалетах на пл.Куйбышева, на ул. Маяковского (около Цирка) и в сквере Высоцкого (ул. Ленинградская 74).

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 8 млн рублей.

Согласно условиям контракта подрядчик должен будет производить уборку помещений с использованием профессиональных моющих средств. Работы по обслуживанию туалетов модульного типа дополнительно включают в себя оказание помощи маломобильным группам населения по эксплуатации павильона туалета, осуществление контроля за температурным режимом воды, включение и выключение тепловентиляторов в кабинах, включение и выключение наружного и внутреннего освещения туалетных модулей; осуществление контроля уровня расхода воды и расходных материалов (туалетной бумаги, жидкого мыла, бумажных полотенец), а также уборка прилегающей территории.

Время работы общественных туалетов устанавливается с 9:00 до 22:00 (31 декабря 2017 г. с 9:00 до 23:59).

Победителя аукциона определят 16 января.