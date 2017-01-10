Задержавшиеся в Курумоче из-за неисправности самолета вахтовики вылетели в Москву

Во вторник, 10 января, в 20:23 вылетел из аэропорта Курумоч в Москву самолет компании "АлРоса" Боинг с вахтовиками, который задерживался почти сутки.

Напомним, что борт со 125 вахтовиками задерживался в аэропорту Курумоч по техническим причинам, предположительно из-за отказа датчика обогрева лобовых стекол с 21:10 вчерашнего дня.

Как сообщали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, из-за задержки, 51 вахтовик отказался ждать вылета рейса, а 74 человека были размещены в гостинице. Сначала их вылет планировался на 15:00 10 января, но отправился в путь в 20:23.

По факту задержки рейса Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в единой информационно-сервисной службы "Аэропорты регионов".