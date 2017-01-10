Задержавшиеся в Курумоче из-за неисправности самолета вахтовики вылетели в Москву

Во вторник, 10 января, в 20:23 вылетел из аэропорта Курумоч в Москву самолет компании "АлРоса" Боинг с вахтовиками, который задерживался почти сутки.
Напомним, что борт со 125 вахтовиками задерживался в аэропорту Курумоч по техническим причинам, предположительно из-за отказа датчика обогрева лобовых стекол с 21:10 вчерашнего дня.
Как сообщали в Куйбышевской транспортной прокуратуре, из-за задержки, 51 вахтовик отказался ждать вылета рейса, а 74 человека были размещены в гостинице. Сначала их вылет планировался на 15:00 10 января, но отправился в путь в 20:23.
По факту задержки рейса Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в единой информационно-сервисной службы "Аэропорты регионов".
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.