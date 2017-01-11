На предприятии по ул. Коммунальной в Тольятти обнаружен предмет, похожий на гранату

В среду, 11 января, в 6:30 в полицию Тольятти поступило сообщение об обнаружении неподалеку от склада предмета похожего на гранату от работника одного из предприятий по ул. Коммунальной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили место, где находился подозрительный предмет. И как установили взрывотехники, им оказался муляж гранаты — сувенир.