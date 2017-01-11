Повышение тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре признано незаконным

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.
Напомним, тарифы на обозначенные услуги ЖКХ в губернии изменились 1 октября 2016 года. Причиной корректировки послужили приказы Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2016 г. №825/15, №825/16, во исполнение которых министерство энергетики и ЖКХ области было обязано установить новый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО "Самарские коммунальные системы".
В результате тариф на питьевую воду вырос на 1,54 руб., а на водоотведение - на 2,07 руб. за кубометр.
Поводом для пересмотра тарифов послужило обращение "СКС" в Федеральную антимонопольную службу. Ресурсоснабжающая компания не согласилась с установленными для нее областным министерством тарифами на холодное водоснабжение и водоотведение. По мнению "СКС", при расчете тарифов расходы компании были учтены не в полном объеме.
В результате ФАС удовлетворила заявление водоснабжающей компании и вынесла министерству представление, которое обязывает региональный регулятор скорректировать тарифы для ресурсоснабжающей компании.
Это позволило регулятору уложиться в индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 4,8%, утвержденный для Самарской области распоряжением правительства Российской Федерации 28 октября 2015 г. №2182-р.
Министерство установило для "СКС" новые тарифы, включив в расчет некоторые не учтенные ранее расходы компании, таким образом частично удовлетворив требования приказов ФАС. В то же время ведомство приняло решение оспорить повышение тарифов в суде.
Как объяснил заявитель, при повышении тарифов, как того требовали ФАС и СКС, уже к концу сентября 2016 г. индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги превысил утвержденный правительством РФ и составил 5,4%.
В итоге столичный суд признал приказы антимонопольного органа незаконными, а его доводы неподтвержденными материалами дела и основанными на ошибочном толковании норм права.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.