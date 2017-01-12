В день рождения Алексея Толстого в Литмузее пройдет бесплатная экскурсия

В Самарском литературном музее 12 января в 19.00 пройдет бесплатная экскурсия, посвященная дню рождения писателя Алексея Толстого.

10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии родился Алексей Николаевич Толстой. В честь дня рождения писателя Литературный музей приглашает на бесплатную обзорную экскурсию по выставке "Алексей Толстой: жизнь и творчество".



В Самарском литературном музее представлена экспозиция, посвященная всему жизненному и творческому пути писателя, а также восстановлена обстановка квартиры, в которой жил 17-летний Алексей Толстой в Самаре в 1900–1901 годах.

Посетители погрузятся в атмосферу дореволюционной Самары, в которой прошло детство писателя, а затем повторят путь художника — сквозь революцию, эмиграцию, "стройки социализма" и Великую отечественную войну. Уникальные экспонаты раскроют интересные факты из жизни Алексея Толстого.