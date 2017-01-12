В день рождения Алексея Толстого в Литмузее пройдет бесплатная экскурсия

В Самарском литературном музее 12 января в 19.00 пройдет бесплатная экскурсия, посвященная дню рождения писателя Алексея Толстого.
10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии родился Алексей Николаевич Толстой. В честь дня рождения писателя Литературный музей приглашает на бесплатную обзорную экскурсию по выставке "Алексей Толстой: жизнь и творчество".
В Самарском литературном музее представлена экспозиция, посвященная всему жизненному и творческому пути писателя, а также восстановлена обстановка квартиры, в которой жил 17-летний Алексей Толстой в Самаре в 1900–1901 годах.
Посетители погрузятся в атмосферу дореволюционной Самары, в которой прошло детство писателя, а затем повторят путь художника — сквозь революцию, эмиграцию, "стройки социализма" и Великую отечественную войну. Уникальные экспонаты раскроют интересные факты из жизни Алексея Толстого.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)