В галерее "Виктория" пройдет встреча с тольяттинским куратором Александрой Щербиной

Галерея "Виктория" 15 января в 16.00 приглашает на встречу с руководителем Отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея Александрой Щербиной.
Тольятти давно привлекает внимание как новая арт-столица региона: выставки европейских художников, регулярные смотры молодых авторов, выставки с открытым списком участников, интервенции в городскую среду и уникальная детская программа — все это еще только снится многим региональным музеям.
На встрече Александра Щербина расскажет о тольяттинском опыте самоорганизации и последних проектах своего музея.
Вход свободный.
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От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)