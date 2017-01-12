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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" пройдет встреча с тольяттинским куратором Александрой Щербиной

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" 15 января в 16.00 приглашает на встречу с руководителем Отдела современного искусства Тольяттинского художественного музея Александрой Щербиной.

Тольятти давно привлекает внимание как новая арт-столица региона: выставки европейских художников, регулярные смотры молодых авторов, выставки с открытым списком участников, интервенции в городскую среду и уникальная детская программа — все это еще только снится многим региональным музеям.

На встрече Александра Щербина расскажет о тольяттинском опыте самоорганизации и последних проектах своего музея.

Вход свободный.

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