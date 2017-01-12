В Кинеле труп иностранца могли спрятать, чтобы скрыть ЧП при демонтажных работах

В полицию Кинеля в январе поступило сообщение об исчезновении 23-летнего гражданина Узбекистана, который был рабочим по найму.

Вечером 11 января в районе пос. Спиридоновка Волжского района был обнаружен труп неизвестного мужчины с многочисленными переломами костей тела и травмами головы.

По данным источника в правоохранительных органах, наиболее вероятной является версия о том, что погибший с другими рабочими пытался демонтировать металлический бак на заброшенной военной базе в Кинеле, но емкость упала на узбека, от чего он умер на месте. А его "коллеги" попытались скрыть произошедшее и вывезли труп подальше от места происшествия.

Сейчас ведется проверка, уголовное дело не возбуждено. Тело направили на генетическую экспертизу, которая достоверно установит личность погибшего.