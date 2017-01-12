В Кинеле труп иностранца могли спрятать, чтобы скрыть ЧП при демонтажных работах

В полицию Кинеля в январе поступило сообщение об исчезновении 23-летнего гражданина Узбекистана, который был рабочим по найму.
Вечером 11 января в районе пос. Спиридоновка Волжского района был обнаружен труп неизвестного мужчины с многочисленными переломами костей тела и травмами головы.
По данным источника в правоохранительных органах, наиболее вероятной является версия о том, что погибший с другими рабочими пытался демонтировать металлический бак на заброшенной военной базе в Кинеле, но емкость упала на узбека, от чего он умер на месте. А его "коллеги" попытались скрыть произошедшее и вывезли труп подальше от места происшествия.
Сейчас ведется проверка, уголовное дело не возбуждено. Тело направили на генетическую экспертизу, которая достоверно установит личность погибшего.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.