Рассмотрение дела Гошта близится к завершению: подсудимые дают показания

В Самарском областном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела по факту убийства замначальника Штаба областного ГУ МВД Андрея Гошта и пятерых членов его семьи.
Напомним, на скамье подсудимых четверо мужчин: Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов, их задержали через несколько дней после совершения преступления.
Вначале считали, что преступление было заказным, но доказать это во время следствия не удалось. Все четверо в один голос твердят, что не знали о том, кому принадлежит дом в с. Ивашевка — просто хотели вынести оттуда все ценное, а наткнулись на толпу народа (Андрей Гошт с семьей гостил у пожилых родителей, которым и принадлежал дом), поэтому с испуга убили шестерых спящих людей. Тяжелые травмы нанесли и семилетней племяннице Гошта — но девочка выжила.
"Конечно, ее в суде не допрашивали, — сообщила старший прокурор отдела гособвинителей Самарской областной прокуратуры Елена Снигирь. — Показания по делу уже дали трое подсудимых, последний из них, Роман Фаталиев, свою версию событий расскажет в пятницу".
Интересно, что каждый из подсудимых уверяет: смертельные удары наносил кто-то другой.
Дело об убийстве полицейского и его семьи рассматривает суд присяжных. Уже на следующей неделе могут состояться судебные прения, на которых перед ними поставят вопрос о доказанности события преступления, виновности каждого из подсудимых и возможности смягчения для них наказания.
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Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.