Ручную уборку внутридворовых территорий Самары выполняют более 2,4 тыс. дворников

В минувшие сутки, 11 января, для проведения ручной уборки внутридворовых территорий Самары управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вывели более 2,4 тыс. дворников.

Об этом 12 января сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии.

Для проведения механизированной уборки с учетом привлеченной техники использовалось 164 машины.

В текущем сезоне это наибольшее количество уборочной техники, мобилизованной для расчистки снега на придомовых и внутриквартальных территориях.

Все коммунальные службы предупреждены о том, что синоптики прогнозируют возможное усиление осадков. С начала сезона и по состоянию на 12 января на полигоны вывезено уже порядка 160 тыс. т снежных масс.

В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизована уборочная техника МП "Благоустройство": в дневную смену выведено 130 спецмашин, в том числе десяток самосвалов для вывоза снега. В расчистке снега задействованы и 175 дорожных рабочих.

Одновременно с уборкой осуществляется обработка противогололедными реагентами.

В ночную смену планируется задействовать больше уборочной техники муниципального предприятия: 209 единиц, в том числе до 80 самосвалов для вывоза снега.

В первоочередном порядке расчищаются дороги второй и третьей категорий, поскольку по ним пролегают маршруты движения городского общественного транспорта. Также особое внимание уделяется расчистке дорог, ведущих к социальным учреждениям.

За ненадлежащее санитарное состояние территорий управляющие организации привлекаются к административной ответственности.

Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.