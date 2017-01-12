Ручную уборку внутридворовых территорий Самары выполняют более 2,4 тыс. дворников

В минувшие сутки, 11 января, для проведения ручной уборки внутридворовых территорий Самары управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вывели более 2,4 тыс. дворников.
Об этом 12 января сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии.
Для проведения механизированной уборки с учетом привлеченной техники использовалось 164 машины.
В текущем сезоне это наибольшее количество уборочной техники, мобилизованной для расчистки снега на придомовых и внутриквартальных территориях.
Все коммунальные службы предупреждены о том, что синоптики прогнозируют возможное усиление осадков. С начала сезона и по состоянию на 12 января на полигоны вывезено уже порядка 160 тыс. т снежных масс.
В настоящее время для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния проезжей части городских магистралей, тротуаров, лестничных спусков и посадочных площадок остановок общественного транспорта в соответствии с погодными условиями мобилизована уборочная техника МП "Благоустройство": в дневную смену выведено 130 спецмашин, в том числе десяток самосвалов для вывоза снега. В расчистке снега задействованы и 175 дорожных рабочих.
Одновременно с уборкой осуществляется обработка противогололедными реагентами.
В ночную смену планируется задействовать больше уборочной техники муниципального предприятия: 209 единиц, в том числе до 80 самосвалов для вывоза снега.
В первоочередном порядке расчищаются дороги второй и третьей категорий, поскольку по ним пролегают маршруты движения городского общественного транспорта. Также особое внимание уделяется расчистке дорог, ведущих к социальным учреждениям.
За ненадлежащее санитарное состояние территорий управляющие организации привлекаются к административной ответственности.
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.